RIEDENBURG, LKR. KELHEIM. Am Mittwoch den 22.04.2026, um 16:05 Uhr kam es im Bereich der PI Kelheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf mit einem Pkw der Marke BYD die Kreisstraße 1 (KEH 1) von Pondorf kommend in Richtung Riedenburg. Der Mann befand sich alleine im Fahrzeug. Ca. 100 Meter vor dem dortigen Kreisverkehr an der St 2231 kreuzte unvermittelt und ungebremst ein Pedelec-Fahrer, welcher zuvor auf dem Fahrrad-/Feldweg von Hexenagger kommend in Richtung Riedenburg unterwegs war.

Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam im weiteren Verlauf auf der Fahrspur zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeugführer.

Der 79-jährige Fahrradfahrer, aus dem Landkreis Kelheim wurde im weiteren Verlauf auf die Straße geschleudert und erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jour-Staatsanwalt wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert und mit einem unfallanalytischen Gutachten beauftragt, die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Vor Ort befanden sich eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr Riedenburg und Buch, Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes und ein Notarzt der Flugrettung. Darüber hinaus waren Notfallseelsorger des Kriseninterventionsteams MONA eingesetzt.

Die Kreisstraße KEH 1 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Zeugenaufruf

Mehrere Personen leisteten vor Ort Erste-Hilfe. Diese Helfer entfernten sich jedoch, bevor ihre Personalien und Erreichbarkeiten aufgenommen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich hierbei um zwei Pkw-Fahrer und einen Lkw-Fahrer. Diese Personen könnten sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des genauen Unfallhergangs beitragen könnten.

Die Polizeiinspektion Kelheim bittet daher dringend darum, dass sich die Ersthelfer oder andere Zeugen des Verkehrsunfalls bei der Polizei melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/5042-0 entgegen.

Veröffentlicht: 22.04.2026, 18.31 Uhr