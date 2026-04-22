0600 - Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Lechhausen – Am Dienstag (21.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Waterloostraße.

Gegen 18:45 Uhr griffen drei Männer einen 35-jährigen Mann an. Einer der drei Männer verletzte den 35-Jährigen mit einem Messer. Ein weiterer Mann schlug mit einem Gegenstand auf den 35-Jährigen ein, als dieser bereits am Boden lag. Der 35-Jährige brachte sich selbständig in Sicherheit und die drei Männer flohen.

Der 35-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Männer.

Der 35-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0601 - Die Polizei ermittelt nach Diebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (20.04.2026), 19.00 Uhr, bis Dienstag (21.04.2026), 10.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Figur aus Bronze von einem Friedhof in der Kurt-Schuhmacher-Straße.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0602 - Die Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Göggingen – Am Dienstag (21.04.2026) gefährdeten mehrere Kinder den Straßenverkehr in der Butzstraße.

Gegen 15:30 Uhr warfen mehrere Kinder Wasserbomben auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Ein Auto wurde von einer Wasserbombe getroffen. Die Kinder flüchteten anschließend in einen nahegelegenen Park. Es entstand kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0603 – Polizei ermittelt nach Betrug - Schockanruf

Oberhausen – Am Dienstag (21.04.2026) gab sich ein bislang unbekannter Täter als Professor einer Klinik aus und forderte Bargeld von einer Frau im Talweg.

Gegen 17.45 Uhr rief der Unbekannte bei der Frau an. Der Unbekannte gab sich als Professor einer Klinik aus und täuschte gegenüber der Frau einen medizinischen Notfall bei ihrer Tochter vor. Der Unbekannte forderte Bargeld und Schmuck für ein lebensrettendes Medikament.

Die Frau übergab kurz darauf Bargeld und Schmuck an eine bislang unbekannte Abholerin. Es entstand ein Beuteschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

weiblich, 160cm groß, etwa 30 Jahre alt und osteuropäisch/slawisches Aussehen

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrug. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei gibt folgende Tipps:

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen Sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Zusätzlich befinden sich weitere Tipps unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de

0604 - Die Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Mittwoch (22.04.2026) ereignete sich in der Zusamstraße ein Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Gegen 08.00 Uhr fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer ohne Helm auf der Zusamstraße. Eine 35-jährige Autofahrerin öffnete ihre Autotür. Der Fahrradfahrer flog daraufhin über die Autotür und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen die 35-Jährige.

Die 35-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Der 53-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.