NIEDERBAYERN. Fahrräder, Pedelecs, motorisierte Zweiräder sowie sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge, etwa E-Scooter und Segways, sind aus dem Straßenverkehr nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer zunehmenden Nutzung steigt jedoch auch das Risiko schwerer Verkehrsunfälle.

In Niederbayern wurden im vergangenen Jahr über 41.000 Verkehrsunfälle registriert (2024: 39.953). Bei den motorisierten Zweirädern (Krafträdern) sank die Zahl der Verkehrsunfälle von 909 im Jahr 2024 auf 856 im vergangenen Jahr. Die Zahl der Verkehrstoten blieb mit 17 unverändert. 746 Kradfahrer wurden verletzt (2024: 825).

Bei Rad- und Pedelecfahrern wurden im vergangenen Jahr 1.390 Verkehrsunfälle verzeichnet. Dabei wurden 1.324 Personen verletzt (2024: 1.289). Acht Radfahrer kamen dabei ums Leben (2024: 6).

Vor dem Hintergrund dieser Unfallzahlen beteiligen sich die auch niederbayerischen Polizeidienststellen am Dienstag, 28. April 2026, an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Zweiräder im Blick“.

Im Rahmen des Aktionstages werden zahlreiche Kontrollen mit Blick auf motorisierte Zweiräder durchgeführt. Die Einsatzkräfte legen hierbei einen Schwerpunkt auf die Sicherheit von Zweiradfahrern sowie auf die Überwachung verkehrsrelevanter Vorschriften. Auch im täglichen Streifendienst wird ein besonderes Augenmerk auf Zweiräder und ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr gerichtet.

Vorrangiges Ziel der Aktion ist es, durch Kontrollen, Prävention und Sensibilisierung die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und insbesondere schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und Unfallrisiken bei Zweirädern zu minimieren.

Veröffentlicht: 23.04.2026, 10.30 Uhr