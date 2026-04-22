MINDELHEIM. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zum Festakt am 04.05.2026 um 13:30 Uhr ins FORUM Mindelheim am Theaterplatz 1 ein, bei dem EPHK Raphael Krammer in sein Amt als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Mindelheim eingeführt und EPHKin Dagmar Bethke feierlich in den Ruhestand verabschiedet wird.

Für nähere Informationen und zur Teilnehmerplanung bitten wir Sie, sich bis Donnerstag, 30.04.2026, 12:00 Uhr, beim Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unter pp-sws.pb@polizei.bayern.de anzumelden. Parkplätze sind vor Ort in ausreichender Zahl vorhanden.

(Polizeipräsidium Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).