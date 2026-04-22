PASSAU. Am Dienstag (21.04.2026) ab 09.00 Uhr erhielt ein 76-Jähriger über den gesamten Tag mehrere Anrufe eines Mannes, der die Herausgabe von Geld forderte, um vermeintlich eigenes Geld freizugeben. Der Betrugsversuch wurde erkannt. Der Tatverdächtige konnte auf frischer Tat festgenommen werden.

Der Anrufer gab vor, der 76-Jährige hätte vor Jahren ein Konto eröffnet, auf dem sich nun 26.000 Dollar befinden sollen. Um diesen Betrag auszahlen zu können, müsste der 76-Jährige aber 8.000 Euro übergeben. Der Angerufene sowie dessen Sohn erkannten den Betrugsversuch aber und verständigten umgehend die Polizei. Zum Schein hob es das geforderte Geld ab und legte es zuhause bereit. Gegen 22.00 Uhr erhielt er einen erneuten Anruf, dass gegen Mitternacht ein Mann vorbeikommen würde, um das Geld abzuholen.

Durch gezielte Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektion Passau und der Grenzpolizeiinspektion Passau den Abholer um kurz vor Mitternacht bei der Abholung am vereinbarten Übergabeort im Stadtteil Hacklberg auf frischer Tat festnehmen. Bei dem Abholer handelt es sich um einen 41-jährigen tschechischen Staatsangehörigen.

Der Citroen, mit welchem der Tatverdächtige vorgefahren ist, wurde sichergestellt. Der 41-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.04.2026, 14.45 Uhr