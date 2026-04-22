LANDSHUT. Am Dienstag, 21.04.2026, betrat ein 44-Jähriger einen Telefonladen in der Zweibrückenstraße und forderte unter Vorhalt eines Messer die Herausgabe von Bargeld.

Der Ladeninhaber verweigerte dies allerdings, überwältigte den 44-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung fest. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging mittlerweile ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Er wurde heute nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgericht Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und befindet sich nun in Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung.

Veröffentlicht: 22.04.2026, 14.05 Uhr