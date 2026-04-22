EBENSFELD, LKR. LICHTENFELS. Schmuck und einen hohen Geldbetrag erbeuteten unbekannte Täter am Montagnachmittag in Ebensfeld. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen.

Gegen 16.15 Uhr erhielt eine Seniorin aus Ebensfeld einen sogenannten Schockanruf. Dabei wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu bezahlen sei.

Nach mehreren Stunden am Telefon übergab die Seniorin schließlich mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck an einen bislang unbekannten Mann.

Nachdem sich die Geschädigte Verwandten anvertraut hatte, erstatteten diese Anzeige bei der Polizei in Bad Staffelstein.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise.

Der Abholer der Tatbeute wird wie folgt beschrieben:

etwa 40 bis 50 Jahre alt

breites Gesicht

kurze, dunkle Haare

bekleidet mit einem langen, dunklen Mantel und einer dunklen Kopfbedeckung

Zeugen, die in Ebensfeld, im Bereich der Straße „Gries“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 mit der Kriminalpolizei Coburg in Verbindung zu setzen.