REGENSBURG. Am 28. April findet die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ statt. Auch das Polizeipräsidium Oberpfalz beteiligt sich mit verstärkten Kontrollen in der gesamten Oberpfalz. Neben repressiven Maßnahmen steht vor allem die Prävention im Fokus. Im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg gibt es deshalb einen Infostand mit einem E-Scooter-Simulator.

Die Nutzung von Zweirädern nimmt weiterhin zu – sowohl bei Fahrrädern als auch bei Pedelecs und E-Scootern. Aspekte wie Umweltbewusstsein, Kostenersparnis und Gesundheit spielen dabei eine wichtige Rolle. Gleichzeitig rückt die Verkehrssicherheit dieser Verkehrsteilnehmer stärker in den Fokus.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz stieg die Zahl der Verkehrstoten mit Beteiligung von Fahrrad- und Pedelecfahrern von 4 im Jahr 2024 auf 8 im Jahr 2025. Sieben der Verunglückten trugen keinen Fahrradhelm. Insgesamt wurden bei 1.386 Verkehrsunfällen 1.315 Nutzer von Fahrrädern oder Pedelecs verletzt.

Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung gezielter Präventionsarbeit und Sensibilisierung.

Am 28. April findet die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ statt. Alle Dienststellen in der Oberpfalz beteiligen sich an dieser Aktion mit stationären Verkehrskontrollen, an frequentierten Orten in Bezug auf Zweiradfahrer.

Ergänzend zu den Kontrollmaßnahmen informiert das Polizeipräsidium Oberpfalz zusammen mit der Polizeiinspektionen Regensburg Nord, Süd und der Verkehrswacht Regensburg am 28. April von 10:00 bis 14:00 Uhr mit einem Infostand im Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Unter dem Motto „Zweiräder im Blick – E-Scooter im Griff“ haben Besucher dort die Möglichkeit, ihr Fahrverhalten mit einem E-Scooter-Simulator zu testen und sich von Polizeibeamten beraten zu lassen. Auch Informationen zum Polizeiberuf sind dort erhältlich.

Veröffentlicht am 22. April um 12:51 Uhr