KIRCHSEEON, LKRS. EBERSBERG.Am vergangenen Donnerstag (16.04.) durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei mehrere Wohnungen in München und Kirchseeon. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding.

Ab den frühen Morgenstunden vollzogen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für je zwei Wohnungen in München und Kirchseeon. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Kokain richteten sich dabei gegen vier Beschuldigte im Alter von 16, 25, 27 und 40 Jahren.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte rund 70g Kokain, über 700g Amphetamin sowie weitere Drogen und Bargeld in vierstelliger Höhe sicher.

Die beiden Hauptverdächtigen, ein 25-jähriger türkischer Staatsbürger sowie ein 40-jähriger Deutscher, wurden auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden an Justizvollzugsanstalten überstellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.