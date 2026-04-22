HERZOGENAURACH. (385) Wie mit Meldung 383 berichtet, überfielen zwei zunächst unbekannte Männer am Dienstagvormittag (21.04.2026) einen Juwelier in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Die Polizei nahm unmittelbar nach der Tat einen 31-Jährigen fest. Inzwischen wurde auch der zweite Tatverdächtige, ein 26-Jähriger, festgenommen.



Gegen 10:00 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge den Polizeinotruf, weil zwei maskierte Männer einen Juwelier in der Hauptstraße betraten. Den ersten Ermittlungen zufolge setzten die Täter Pfefferspray gegen zwei Angestellte ein und verließen das Geschäft anschließend mit Bargeld und Schmuck.

Beamte der Polizeiinspektion Herzogenaurach nahmen im näheren Umkreis des Tatorts einen 31-jährigen Litauer unter Vorhalt der Dienstwaffe widerstandslos fest. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten ein Pfefferspray und Diebesgut sicher.

Zeitgleich führte die Polizeiinspektion Herzogenaurach groß angelegte Fahndungsmaßnahmen nach dem zweiten Täter durch. Dieser flüchtete in Richtung "An der Schütt" und wurde dort zuletzt gesehen. Neben zahlreichen Streifen benachbarter Dienststellen waren an der Fahndung unter anderem ein Diensthundeführer sowie ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei beteiligt. Die Maßnahmen führten jedoch zunächst nicht zur Festnahme des zweiten Täters.

Die Beamten brachten den 31-Jährigen zur Dienststelle, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde. Zudem stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei Erlangen führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch und übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Während der Fahndung fanden die Beamten einen Teil der Beute, der in Tatortnähe versteckt gewesen war. Am Dienstagabend, gegen 18:15 Uhr, kam der bis dahin unbekannte Täter zurück, um sie abzuholen. Im Zuge dessen nahmen die Polizisten den 26-jährigen Litauer fest.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 26-Jährigen.

Beide Tatverdächtigen werden am heutigen Vormittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc