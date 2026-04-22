PAPPENHEIM. (384) Wie in Meldung 376 berichtet, kam es am 19.04.2026 in Pappenheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) zu einem Angriff auf eine Frau. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.



Gegen 11:30 Uhr traf eine Zeugin in der Deisingerstraße auf eine 27-jährige Ukrainerin, die blutete. Beim Eintreffen der alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Treuchtlingen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Frau von ihrem 28-jährigen ukrainischen Bekannten mit einem spitzen Gegenstand angegriffen worden war.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in Tatortnähe vorläufig fest.

Die 27-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und konnte dieses zwischenzeitlich wieder verlassen.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte Haftantrag gegen den 28-Jährigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am 20.04.2026 einen Untersuchungshaftbefehl.

Weitere Auskünfte zum Stand des Ermittlungsverfahrens erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Ansbach.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc