STEPHANSKIRCHEN, LKR. ROSENHEIM. Am Dienstag, den 21. April 2026, kam es auf der Staatsstraße 2359 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw kam von der Fahrbahn ab, der 59-jährige Fahrer erlag seinen Verletzungen. Die Polizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am Dienstag, den 21. April 2026, befuhr ein 59-jähriger deutscher Kraftfahrer gegen 15.45 Uhr mit Lkw und Anhänger die Staatsstraße 2359 vom Kreisverkehr Niedermoosen in Richtung Thansau und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer, der im Gegenverkehr fuhr, erkannte dies rechtzeitig und konnte abbremsen. Der Lkw wurde durch kleinere Bäume, sowie einen Baumstumpf neben der Fahrbahn abgebremst.

Der Lkw-Fahrer war bewusstlos und wurde durch Ersthelfer aus dem Führerhaus geborgen und sofortige Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Der Lkw-Fahrer verstarb wenig später in einem Krankenhaus.

Der Lkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro. Die Straße war bis zur vollständigen Bergung des Lkws bis ca. 20:00 Uhr gesperrt.

Die genaue Unfall- und Todesursache sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.