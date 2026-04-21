NEUNBURG VORM WALD, LKR. SCHWANDORF. Am Freitag, 17. April, wurde ein hochwertiger Pkw aus einer Hofeinfahrt entwendet; zudem kam es in derselben Nacht zu einem weiteren versuchten Diebstahl eines Fahrzeugs. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Ein 62-jähriger Mann hatte seinen blauen Audi Q5 am Freitag, 17. April, gegen 2 Uhr in der Hofeinfahrt seines Anwesens in Neunburg vorm Wald abgestellt. Gegen 12:30 Uhr desselben Tages stellte er fest, dass sein Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter entwendet worden war. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter das Keyless-Go-System des Fahrzeugs gewaltfrei überwunden und den Pkw anschließend unbemerkt entwendet haben. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein weiterer Vorfall bekannt. Bereits gegen 01:30 Uhr desselben Tages versuchten bislang unbekannte Täter, in Neunburg vorm Wald einen hochwertigen Audi eines 23-jährigen Mannes gewaltfrei zu öffnen und mutmaßlich zu entwenden. Der Versuch blieb jedoch ohne Erfolg. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird vermutet, dass die unbekannten Täter nach dem vollendeten Diebstahl unmittelbar mit dem entwendeten Fahrzeug in Richtung Tschechien geflüchtet sind. Im Bereich der deutsch-tschechischen Grenze, nahe der Stadt Lam, konnte ein Kennzeichen des entwendeten Pkw aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im genannten Zeitraum, insbesondere in der Nacht von Freitag, 17. April, im Bereich Neunburg vorm Wald verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder auffällige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



„Keyless-Go“ im Visier von Autodieben – Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Diebstahlmethoden





Veröffentlicht am 21. April 2026 um 15:39 Uhr