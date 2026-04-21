0594 – Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Innenstadt – Am Samstag (18.04.2026) gegen 22:30 Uhr fasste ein bislang unbekannter Mann einer 26-jährigen Frau auf dem Gehweg der Rote-Torwall-Straße ans Gesäß.

Der Täter suchte beim Vorbeigehen gezielt Blickkontakt zu der Frau und berührte sie unsittlich. Anschließend flüchtete er in Richtung Haunstetter Straße. Die Frau blieb unverletzt.

Die Person wurde wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

schlank

165 cm groß

braune Augen

kein Bart

keine Brille

südländisches Erscheinungsbild

schwarzer Pullover mit Kapuze und weißer Schrift auf dem Rücken

Sneaker

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen einen bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0595 – Kriminalpolizei ermittelt nach Raub

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

Stadtbergen – Am Montag (20.04.2026) gegen 09:45 Uhr sprachen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann auf dem Gehweg der Pferseer Straße an und baten ihn, Geld zu wechseln.

Als der Mann seinen Geldbeutel herausholte, entrissen die beiden Jugendlichen ihm diesen und flüchteten. Der Mann blieb unverletzt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Betrag. Eine Streife konnte die beiden Jugendlichen im Rahmen einer Fahndung anschließend festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden der 14-Jährige sowie der 17-Jährige am Dienstag (21.04.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Raubes und setzte diesen in Vollzug. Der 14-Jährige sowie der 17-Jährige befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und weiterer Delikte gegen den 14-Jährigen sowie gegen den 17-Jährigen.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet nun die Passanten, die dem 89-Jährigen zur Hilfe geeilt sind und durch Ihr Handeln zur Identifizierung der Täter beigetragen haben, sich bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Der 14-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 17-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

0596 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Oberhausen – In der Zeit von Freitag (17.04.2026), 14.00 Uhr bis Samstag (18.04.2026), 04.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einem Fahrradständer in der Joseph-Mayer-Straße.

Der oder die Täter beschädigten das Fahrradschloss und ließen dieses zurück. Der Sachschaden wird auf rund 20 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Stadtbergen – In der Zeit von Donnerstag (16.04.2026), 22.00 Uhr bis Freitag (17.04.2026), 08.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike aus einer Garage in der Nordenstraße.

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0597 – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer

Kriegshaber – Am Montag (20.04.2026) gegen 23:45 Uhr flüchteten ein 20-jähriger Mann und ein bislang unbekannter Täter auf E-Scootern vor einer Verkehrskontrolle in der Sommestraße.

Die beiden Personen ignorierten die Aufforderung der Polizei, anzuhalten, und flüchteten über den Parkplatz der Bischof-Ulrich-Realschule. Während der Verfolgung warf der bislang unbekannte Täter eine Bierflasche auf den Boden und ließ seinen E-Scooter sowie persönliche Gegenstände zurück. Der 20-jährige Mann fuhr auf einen Polizeibeamten zu, der sich durch einen Sprung zur Seite retten musste. Der Mann konnte schließlich auf einem Parkplatz in der Reinöhlstraße angehalten werden.

Bei dem 20-Jährigen stellten die Beamten eine Alkoholisierung sowie drogentypisches Verhalten fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und THC. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den 20-jährigen Mann.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Der 20-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0598 – Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Innenstadt – Am Sonntag (19.04.2026) gegen 00:15 Uhr lief ein 34-jähriger Mann absichtlich vor einen fahrenden Rettungswagen (RTW) in der Bahnhofstraße, sodass dieser anhalten musste.

Der Mann schlug anschließend auf die Motorhaube des RTW und schrie, dass er Hilfe benötige. Danach öffnete er die Fahrertür, griff die 23-jährige Rettungssanitäterin an und versuchte, sie aus dem Fahrzeug zu ziehen. Zudem versuchte er, ins Lenkrad zu greifen und in das Führerhaus zu gelangen. Ein 47-jähriger Notfallsanitäter stieg aus, um der Kollegin zu helfen. Daraufhin flüchtete der Mann. Ein weiterer Rettungssanitäter nahm die Verfolgung auf, verlor den Mann jedoch aus den Augen.

Nach einer Fahndung stellte eine Streife den Mann zwei Stunden später in der Holzbachstraße/Ackermannstraße fest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Nötigung gegen den 34-jährigen Mann.

Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.