BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein 26-jähriger Mann hatte angegeben, am 31. Januar 2026 in der Nähe der Saalach von zwei unbekannten Männern angegriffen und schwer verletzt worden zu sein. Die Kriminalpolizei Traunstein nahm daraufhin umfangreiche Ermittlungen auf. Inzwischen bestehen jedoch erhebliche Zweifel an der geschilderten Tat. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wie berichtet, war am Morgen des 31. Januar 2026 ein 26-jähriger Mann schwer verletzt in der Nähe der Saalach in Bad Reichenhall aufgefunden worden. Er gab an, in den Pidinger Auen von zwei unbekannten Personen angegriffen und schwer verletzt worden zu sein. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht; sein Gesundheitszustand war zunächst kritisch.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls leitete die Polizei unverzüglich Maßnahmen und eine Großfahndung nach vermeintlichen Tätern ein. Noch vor Ort übernahm die weitere Sachbearbeitung die Kriminalpolizei Traunstein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen ergaben sich jedoch deutliche Hinweise darauf, dass die geschilderte Tat so nicht stattgefunden hat. Es ergab sich der Verdacht, dass der 26-Jährige den Vorfall vorgetäuscht und sich die Verletzungen selbst zugefügt haben könnte.

Aufgrund dessen wird der Mann nun als Beschuldigter geführt und wurde entsprechend belehrt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben ein Verfahren wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.