WÖRTH A D. DONAU, LKR. REGENSBURG. Polizeihauptkommissar Bernhard Behler ist seit dem 01. April 2026 der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Wörth an der Donau. Er folgt auf Polizeihauptkommissar Josef Neft, der ab dem 01.03.2026 die Leitung der Polizeidienststelle in Wörth an der Donau übernommen hat.

Am 15. April 2026 führte Polizeivizepräsident Robert Fuchs Bernhard Behler offiziell im Rahmen einer polizeiinternen Feierstunde in sein neues Amt ein. Polizeihauptkommissar Behler übernimmt gleichzeitig die verantwortungsvolle Position als Leiter der Verfügungsgruppe. Der 51-jährige gebürtige Schwandorfer bringt aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Bayerischen Polizei die besten Voraussetzungen für seine neue Funktion mit.

Zuletzt war der Polizeihauptkommissar bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd im dortigen Sachbereich Einsatz tätig. Bernhard Behler ist verheiratet und lebt in Regensburg.

Werdegang PHK Bernhard Behler:

Bernhard Behler begann seine Karriere bei der Bayerischen Polizei mit dem Einstieg in die 2. Qualifikationsebene im September 1995 bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg, wo er bis Februar 1998 seine Ausbildung absolvierte.

Nach sieben Jahren beim USK (Unterstützungskommando) Bayern und mehreren Verwendungen u. a. als Führungskraft in der Bayerischen Bereitschaftspolizei begann er im Februar 2008 das Studium zur 3. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg, das er erfolgreich im Februar 2010 abschließen konnte.

Nach dem Studium setzte Bernhard Behler seinen Dienst bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei fort, bevor er im März 2017 zum Polizeipräsidium Oberpfalz wechselte. Zunächst war er bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd als Dienstgruppenleiter tätig, bevor er ab Mai 2023 bis April 2024 im Rahmen der Führungskräfteauswahl beim Polizeipräsidium Oberpfalz und der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg Dienst verrichtete.

Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Auswahlverfahrens kehrte PHK Behler wieder zur Polizeiinspektion Regensburg Süd zurück und war dort bis zu seiner Versetzung im Sachbereich Einsatz tätig. Dort konnte er vor allem im Bereich der Einsatzplanung und Einsatzleitung vielfältige Erfahrungen sammeln und eine umfangreiche Fachkompetenz erwerben, die er nun in seiner neuen Tätigkeit als stellvertretender Inspektionsleiter bei der PI Wörth a. d. Donau einbringen kann.