AMBERG. Am Freitag, 17. April, gegen 18 Uhr, kam es in einem Linienbus der Linie 458 im Bereich Amberg zu einer sexuellen Handlung zum Nachteil einer 13-Jährigen. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich ein 13-jähriges deutsches Mädchen aus Vilseck am Freitag, 17. April, gegen 18 Uhr, an der Haltestelle Kaiser-Ludwig-Ring 5 in Amberg und stieg dort in einen Omnibus der Linie 458 ein. Zeitgleich bestieg eine bislang unbekannte männliche Person denselben Bus. Das Mädchen nahm im Fahrgastraum Platz. Der Mann setzte sich schräg diagonal hinter sie. Im weiteren Verlauf führte der Unbekannte sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil durch und fixierte dabei die 13-Jährige mit Blicken. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ der unbekannte Täter den Bus im Bereich Schlicht. Konkrete Hinweise zur Identität des unbekannten Täters liegen bislang nicht vor. Weitere Fahrgäste könnten den Vorfall beobachtet haben.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich,

etwa 20 bis 30 Jahre alt,

braune nach hinten gegelte Haare,

bekleidet mit einer hellblauen Jacke,

einer Adidas-Hose mit seitlichen drei Streifen,

einem schwarzen T-Shirt,

sowie schwarz-weißen Schuhen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des beschriebenen Tatverdächtigen geben können, insbesondere Fahrgäste der Linie 458 zur genannten Zeit, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.