BAYREUTH. Die Polizei Oberfranken würdigte das vorbildliche und couragierte Handeln von Herrn Felix Haas bei der Aufklärung eines versuchten Callcenterbetrugs. Polizeivizepräsident Florian Mayer überreichte ihm aus diesem Anlass am Montag ein Dankschreiben.

Am 18. März 2026 erhielt Herr Haas einen Anruf von Betrügern, die es mit einer perfiden Masche auf das Ersparte älterer Menschen abgesehen hatten. Geistesgegenwärtig erkannte der 21-Jährige den Betrugsversuch und gab sich glaubhaft als 86‑jährige Frau aus. Parallel dazu verständigte er die Polizei und gaukelte den Tätern über Stunden erfolgreich vor, eine hilflose ältere Dame zu sein. In Abstimmung mit den Ermittlern der Kriminalpolizei Bayreuth verkleidete er sich als Seniorin, um die Einsatzkräfte bei der Festnahme eines Täters bei der vereinbarten Übergabe des Geldes zu unterstützen. Alle Infos zum Fall stehen unter folgendem Link zur Verfügung: Die Bayerische Polizei - 21-Jähriger überführt Geldabholer nach Schockanruf – dennoch zwei vollendete Fälle im Raum Bayreuth

In gemütlicher Runde schilderte Felix Haas Polizeivizepräsident Florian Mayer und Simone Becher, stellvertretende Leiterin des Kommissariats für Vermögens- und Wirtschaftskriminalität von der Kriminalpolizei Bayreuth, noch einmal eindrucksvoll seine Erlebnisse. Polizeivizepräsident Florian Mayer lobte sein zivilcouragiertes Handeln und sprach ihm im Namen der oberfränkischen Polizei Dank und Anerkennung aus.