61-Jähriger vermisst - Wer kann Hinweise geben?

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Montagmorgen wird ein 61-Jähriger vermisst. Die Polizei Marktheidenfeld ist auf der Suche nach dem Mann und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der vermisste Thomas Henke wurde zuletzt am frühen Morgen, gegen 05:30 Uhr, im Bereich der Rotkreuzstraße gesehen. Von dort ist er mit seinem Pkw, einem schwarzen VW Golf, weggefahren. Seither ist er nicht aufzufinden. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Bekleidet mit einer Arbeitshose mit Reflektoren an den Kniekehlen

Trägt dunkle Schuhe mit weißer Sohle

Hatte eine dunkle, kurze Jacke an und einen Rucksack bei sich

Möglicherweise mit seinem VW Golf, MSP-TA640 unterwegs

Die Polizei Marktheidenfeld führt derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen durch und hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise werden telefonisch unter 0931/457-2230 oder dem Notruf 110 entgegengenommen.