NÜRNBERG. (380) Am frühen Montagabend (20.04.2026) brach aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Schweinau ein Feuer aus. Ein Mann zog sich hierbei Verletzungen zu.



Gegen 17:45 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lochnerstraße ein. Beim Eintreffen mehrerer Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West sowie der Einsatzkräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr stand die Wohnung im 5. OG bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehrkameraden begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle, sodass das Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindert werden konnte.

Der 93-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung konnte diese selbstständig verlassen, erlitt jedoch eine behandlungsbedürftige Rauchgasintoxikation und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die besagte Wohnung im 5. OG ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die Ursache für das Brandgeschehen ist bislang noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl