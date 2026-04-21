573. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung – Neuperlach

Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 08:40 Uhr, meldete sich eine Anruferin, die mit ihrem Auto unterwegs war, beim Polizeinotruf. Sie teilte mit, dass sie an der Kreuzung Kafkastraße/ Fritz-Erler-Straße zwei Personen gesehen habe, die einen Gegenstand auf vorbeifahrende Autos richteten. Die Anruferin gab an, dass es sich dabei um eine Langwaffe gehandelt haben könnte. Als sie anhielt, seien die zwei Personen davongelaufen.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage war ein größerer Polizeieinsatz die Folge. Hierbei waren über 20 Streifenwagen, zwei Polizeihubschrauber und eine Polizeidrohne in umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingebunden. Bislang ergaben sich durch die Fahndungsmaßnahmen keine neuen Erkenntnisse. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung der Bevölkerung lagen zu keinem Zeitpunkt vor.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.