KULMBACH. Einen mittleren dreistelligen Geldbetrag raubten drei Unbekannte in der vergangenen Samstagnacht im Kulmbacher Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Samstagnacht, gegen 23.15 Uhr, befand sich ein 34-jähriger Inder und ein 38-jähriger Pakistani in einer Bankfiliale in der Fritz-Hornschuch-Straße in Kulmbach. In diesem Moment betraten drei Männer die Filiale und boten den beiden eine unbekannte Substanz zum Rauchen an. Nachdem die beiden von der Substanz geraucht hatten, erlitten sie erhebliche gesundheitliche Probleme und wurden beinahe bewusstlos. Dies nutzten die Täter aus und entwendeten Bargeld und weitere Gegenstände.

Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte den Rettungsdienst, der die beiden Männer zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Kulmbach brachte.

Wenig später wurde in einem nahegelegenen 24/7 Kiosk in der Kulmbacher Fußgängerzone eine der entwendeten EC- Karten benutzt. In welchem genauen Zusammenhang dies zur Tat steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die drei Tatverdächtigen sollen laut Zeugen arabisch aussehen. Einer soll ein türkises Oberteil getragen haben.

Zeugen, die am vergangenen Samstag zwischen 23.15 Uhr und 24 Uhr die beschriebenen Personen in der Fritz-Hornschuch-Straße in Kulmbach beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.