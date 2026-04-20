NEUBURG. Am 20.04.2026, kurz vor 18:00 Uhr, wurde der Polizei über Notruf der Brand eines Holzgebäudes in Neuburg an der Kammel im Bereich der dortigen Gartenstraße mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich beim Brandobjekt um einen aus Holz gefertigten Anbau einer Garage handelte. Die alarmierte Feuerwehr aus Neuburg, die mit 30 Feuerwehrkräften im Einsatz war, konnte den Brand nach wenigen Minuten unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Ein hölzerner Strommast, welcher auf einer angrenzenden Wiese stand, wurde durch die Flammen leicht beschädigt und muss nun ausgetauscht werden. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass der Eigentümer der Garage mit einem Gasbrenner hantierte und dabei den Brand versehentlich auslöste. (PI Krumbach)

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