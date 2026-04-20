PP SCHWABEN SÜD/WEST. Am 28.04.2026 führt die Kontrollgruppe Motorrad der Verkehrspolizeiinspektion Kempten zusammen mit Kräften der Polizeiinspektion Lindenberg eine Kontrollaktion im Landkreis Lindau durch. Die Schwerpunkte der Kontrollen liegen insbesondere im Bereich der technischen Veränderungen an Motorrädern, der Geschwindigkeitsüberwachung und der Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu einer Begleitung der Kontrollaktion ein.

Wo? Landkreis Lindau

Wann? 28.04.2026

Für nähere Informationen und eine Teilnahmeanmeldung an der Kontrollstelle bitten wir Medienvertreterinnen und -vertreter bis zum 27.04.2026, 12:00 Uhr, um vorherige Anmeldung unter der E-Mail:

pp-sws.presse@polizei.bayern.de

Hinweis: Es handelt sich um eine Medieneinladung, welche nicht für eine Vorab-Berichterstattung geeignet ist. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87437 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).