PFAFFENHOFEN A.D. ILM.Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein Verfahren wegen Verdachts der versuchten Erpressung zum Nachteil des in Pfaffenhofen an der Ilm ortsansässigen Babynahrungsmittelherstellers HiPP gegen Unbekannt.

Unmittelbar nach Bekanntwerden einer E-Mail der mutmaßlichen Täter am 16.04.2026 bei der Polizei wurden unverzüglich alle erforderlichen Verständigungen, Abstimmungen und Maßnahmen im In- und Ausland getroffen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden in den drei benachbarten Ländern Österreich, Tschechien und der Slowakei insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser festgestellt. Die Gläser wurden vor Verzehr sichergestellt. Ein manipuliertes Glas könnte in Österreich mutmaßlich noch im Umlauf sein.

Laboruntersuchungen ergaben, dass die sichergestellten Gläser mit Rattengift versetzt worden waren. Die deutschen Ermittlungsbehörden stehen in kontinuierlichem engen Austausch mit dem Babynahrungshersteller HiPP und den Sicherheitsbehörden der betroffenen Länder. In Deutschland wurden keine mit Gift verunreinigten Gläser festgestellt.

Wir bitten um Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiterführenden Informationen zum Ermittlungsfortgang bekannt gegeben werden können.

Die Polizei weist vorsorglich darauf hin, dass bei Auffälligkeiten an den Babykostgläschen von einem Verzehr abgesehen und umgehend die am Auffindeort örtlich zuständige Polizei verständigt werden soll.

Wir bitten dabei insbesondere beim Öffnen des Glases auf das sogenannte Knack-Geräusch zu achten. Sollte dieses fehlen, kann eine Beschädigung oder Manipulation vorliegen. Überprüfen Sie grundsätzlich den Geruch des Glasinhalts, ob dieser dem Gewohnten entspricht. Weiterhin darf darauf hingewiesen werden, dass die mutmaßlichen Täter an den manipulierten Gläsern am Boden einen weißen Aufkleber mit einer Markierung in Form eines roten Kreises angebracht haben.

Zur Aufklärung des Sachverhalts wurde eine Ermittlungsgruppe „Glas“ bei der Kriminalpolizei Ingolstadt eingerichtet, die Hinweise unter der Telefonnummer 0841-9343-3803 entgegennimmt.