Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAMBERG. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Freitagmorgen an einer Tankstelle befinden sich zwei Männer in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Kriminalpolizei Bamberg ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts und wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten am Freitag kurz vor 7 Uhr zwei alkoholisierte Männer im Alter von 46 Jahren und 50 Jahren im Bereich einer Tankstelle in der Memmelsdorfer Straße in Streit.

Als ein 43-jähriger US-amerikanischer Staatsangehöriger schlichten wollte, soll der 46-jährige Deutsche dem 43-Jährigen zunächst gegen die Brust getreten haben, woraufhin es zu einem Gerangel gekommen sein soll, in dessen Verlauf der 46-Jährige mehrfach versucht haben soll, mit einem Schraubendreher auf den 43-Jährigen einzustechen. Der Geschädigte erlitt nach derzeitigem Stand keine Stichverletzungen, wurde jedoch im Zuge der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Nachdem es dem Geschädigten gelungen war, den 46-Jährigen am Boden festzuhalten, soll der 50-jährige deutsche Staatsangehörige den 46-Jährigen mehrfach getreten haben, als dieser am Boden lag.

Polizisten aus Bamberg nahmen die Kontrahenten vor Ort vorläufig fest.

Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl gegen den 46-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung sowie gegen den 50-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von Zeugen.

Während der Auseinandersetzung befanden sich mehrere Personen auf dem Tankstellengelände. Deren Beobachtungen könnten für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.