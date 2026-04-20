DEGGENDORF. Bei einer Durchsuchung am 15.04.2026 konnten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Deggendorf Rauschmittel und verbotene Waffen sicherstellen. Ein 27-jähriger Deutscher befindet sich in Untersuchungshaft.

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen illegalen Handel mit Betäubungsmittel gegen den 27-Jährigen. Aufgrund eines seitens der Staatsanwaltschaft Deggendorf erwirkten Beschlusses des Amtsgerichts Deggendorf durchsuchten die Kräfte der Kriminalpolizei Deggendorf am Mittwoch (15.04.2026) die Wohnung des Beschuldigten im Stadtgebiet Deggendorf. Dabei konnten circa 900 Gramm Kokain, circa 110 Gramm Marihuanna, Rauschgiftutensilien sowie ein verbotener Schlagring und ein Butterflymesser aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den 27-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf nach einer Vorführung am Amtsgericht Deggendorf noch am Mittwoch ein Haftbefehl wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und anderem in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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Veröffentlicht: 20.04.2026, 13.55 Uhr