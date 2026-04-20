UNTERREIT, OT. BURGSTALL, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Sonntag, den 19. April 2026, gegen 22.55 Uhr, geriet in Unterreit im Ortsteil Burgstall eine Werkstatt in Brand und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf führt die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Sonntag (19. April 2026), um 22.55 Uhr, ging über den Polizeinotruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd eine Mitteilung über einen Brand einer Werkstatt in Burgstall bei Unterreit ein. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Die Werkstatt stand bereits in Vollbrand. Das Feuer zerstörte das Gebäude samt Inhalt bis auf die Grundmauern. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen.

Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Waldkraiburg. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein die weiteren Untersuchungen. Diese werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn fortgeführt.

Genauere Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu dauern an.