GERMERING, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.Bereits am 12. oder 13. April wurde in Germering ein geparktes Wohnmobil entwendet.

Das Fahrzeug der Marke Eura Mobil, mit einem Zeitwert von über 40.000 Euro, war vom Eigentümer am Straßenrand der Max-Reger-Straße abgestellt worden. Im Tatzeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh wurde das Wohnmobil von bislang unbekannten Tätern gestohlen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.