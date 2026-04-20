LANDSHUT. Samstagabend (18.04.2026) versuchte ein 25-jähriger Deutscher an einem Essenstand der Frühjahrsdult mit Falschgeld zu bezahlen.

Ersten Erkenntnissen nach wollte der 25-Jährige im Beisein seiner Freundin gegen 18.00 Uhr an einem Essenstand auf der Frühjahrsdult mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen. Mitarbeitern am Stand fiel dies jedoch auf und sprachen den Mann an. Daraufhin ergriff dieser zusammen mit seiner Freundin zu Fuß die Flucht. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten die beiden aber schnell angetroffen werden.

Bei einer Durchsuchung des 25-Jährigen konnten weitere gefälschte Geldscheine aufgefunden werden. Ebenso bei seiner Begleitung, die zum derzeitigen Stand aber wohl über die Fälschung der Scheine nicht Bescheid wusste. Insgesamt wurden sieben gefälschte 50-Euro-Scheine sichergestellt.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Der Mann muss sich nun aufgrund des Verdachts von Inverkehrbringen von Falschgeld strafrechtlich verantworten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 20.04.2026, 12.05 Uhr