NEUBURG AM INN, LKR. PASSAU. Am Freitag (17.04.2026) kam es auf einer Baustelle zu einem schweren Arbeitsunfall, bei dem ein 61-jähriger Mann erhebliche Kopfverletzungen erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 61-jährige Deutsche gegen 11:45 Uhr auf einer Baustelle Arbeiten im ersten Obergeschoss aus. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er durch eine Öffnung im Boden in das darunterliegende Erdgeschoss.

Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen, insbesondere zur Klärung des genauen Unfallhergangs, übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 20.04.2026, 11:35 Uhr