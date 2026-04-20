WALPERTSKIRCHEN, LKRS. ERDING.Bei einem Betriebsunfall verstarb am gestrigen Sonntag ein 45-jähriger Landwirt aus Walpertskirchen. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt.

Gegen 10:30 Uhr war die Polizei darüber informiert worden, dass der Landwirt vermisst würde und gleichzeitig ein offenstehender Schachtdeckel zu einer Güllegrube aufgefallen sei.

Intensive Suchmaßnahmen in der näheren Umgebung, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verliefen ohne Ergebnis. Die Güllegrube wurde in der Folge durch benachbarte Landwirte weitgehend abgepumpt. Ein Taucher konnte den leblosen Körper des 45-Jährigen dann gegen 16:15 Uhr in der Grube auffinden.

Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der zuständigen Berufsgenossenschaft die Ermittlungen übernommen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.