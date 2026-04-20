ROHR. (377) Zwischen Freitagabend (17.04.2026) und Samstagmorgen (18.04.2026) brachen bislang Unbekannte in einen Verkaufsladen in Rohr-Ortsteil Gustenfelden (Landkreis Roth) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Die Einbrecher verschafften sich zwischen 19:00 Uhr am Freitag und 06:30 Uhr am Samstag gewaltsam Zugang zum Gebäude in der Dorfstraße. Im Innenraum brachen sie mehrere Türen auf und entwendeten schließlich einen Tresor mit Bargeld. Zudem verursachten sie Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Tresor wurde am Samstagnachmittag im Rohrer Ortsteil Dechendorf aufgebrochen vorgefunden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen im Bereich Gustenfelden und Dechendorf verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer

0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Oliver Trebing / mc