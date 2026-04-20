UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Kurz nach Mitternacht ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand eines Wohnhauses in der Pfarrgasse ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 60-jähriger Bewohner Rauch in seinem Haus und wurde dadurch aus dem Schlaf geweckt. Er verständigte eine Nachbarin, um den Notruf abzusetzen. Eigene Löschversuche blieben erfolglos. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Der Mann befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein im Anwesen. Er erlitt eine Rauchgasintoxikation und kam in ein Krankenhaus. Aufgrund der stationären Aufnahme gilt er als schwer verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf über 100.000 Euro beziffert.

Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg haben die Ermittlungen zur bislang unklaren Ursache aufgenommen. Eine Begehung des Brandobjekts ist erst nach vollständigem Abschluss der Löscharbeiten möglich.