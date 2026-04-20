DINGOLFING, MITZING. Nach dem Brand einer landwirtschaftlichen Scheune mit einer angrenzenden Lagerhalle sind die kriminalpolizeilichen Ermittlungen der „EG Herbstlaub“ mittlerweile abgeschlossen.

Trotz mehrmonatiger und umfangreicher Ermittlungen wegen des Verdacht der vorsätzlichen Brandlegung, bei denen eine Vielzahl von Zeugen vernommen und zahlreiche Gutachten in Auftrag gegeben worden sind, ergaben sich weder Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen noch Hinweise auf eine mögliche politisch Motivation.

Veröffentlicht: 20.04.2026, 07.35 Uhr