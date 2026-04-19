561. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines E-Scooter – Obergiesing

Am Donnerstag, 16.04.2026, gegen 08:25 Uhr, wurde ein 50-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München von Polizeibeamten in der Schwanseestraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei führte der 50-Jährige einen E-Scooter mit sich, für den er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Aufgrund der Gesamtsituation erhärtete sich der Verdacht, dass das Fahrzeug entwendet worden war.

Der E-Scooter wurde von den Polizeibeamten beschlagnahmt und der 50-Jährige vorläufig festgenommen. Nach dem Verbringen auf ein Polizeirevier und erfolgter Sachbearbeitung wurde der 50-Jährige wieder entlassen.

Er wurde wegen Diebstahls des Fahrzeuges angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall, insbesondere zu den Hintergründen der Entwendung, führt das Kommissariat 54.

562. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; eine Person verletzt – Ottobrunn

Am Samstag, 18.04.2026, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, mit einem Pkw Peugeot die Rosenheimer Landstraße stadteinwärts.

Hinter ihm fuhren eine 57-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Ottobrunn und einem Pkw VW sowie eine 37-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Ampfing und einem Pkw Fiat.

Alle Pkw fuhren auf derselben Fahrspur. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens musste der 55-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der drei Pkw. Der 55-Jährige wurde hierdurch verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die 57-Jährige sowie die 37-Jährige blieben unverletzt.

An allen drei Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Der Pkw des 55-Jährigen wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

563. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Kraftrad; eine Person verletzt - Sendling

Am Samstag, 18.04.2026, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit und einem Pkw Toyota die Brudermühlstraße stadteinwärts.

Dahinter fuhren ein 23-Jähriger mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit und einem Kraftrad Kawasaki sowie ein 36-Jähriger mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und einem Pkw VW, beide mit Wohnsitz in München.

Kurz vor dem Brudermühltunnel bremste der 46-Jährige verkehrsbedingt ab. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den drei Beteiligten. Der 23-Jährige stürzte daraufhin mit seinem Kraftrad zu Boden und wurde hierdurch verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages.

Während der Unfallaufnahme wurde der Brudermühltunnel stadteinwärts gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

564. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt - Westend

Am Samstag, 08.04.2026, gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München und einem Pkw Peugeot die Westendstraße stadteinwärts.

Zeitgleich überquerte ein 9-jähriges Kind die Westendstraße auf Höhe der Haus-Nr. 242 unmittelbar hinter einer Tramhaltestelle. Hier kam es nun zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind.

Das Kind wurde hierbei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Am Pkw des 31-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages.

Während der Unfallaufnahme wurde die Westendstraße stadteinwärts gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

565. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

Am Freitag, 17.04.2026, gegen 04:48 Uhr, stellte eine Polizeistreife zwei Schmierschriften auf der Fahrbahn im Bereich der Brienner Straße/Türkenstraße/Karolinenplatz fest. Dort wurden von bislang unbekannten Tätern zwei große Schriftzüge in roter und gelber Farbe mit inhaltlicher Positionierung zum Thema Schwangerschaftsabbruch angebracht.

Die Schmierschriften stehen nach derzeitigem Erkenntnisstand in einem möglichen Zusammenhang mit einer Versammlung am Samstag, 18.04.2026.

Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Brienner Straße, Türkenstraße oder am Karolinenplatz (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

566. Einbruch in Wohnanwesen – Bogenhausen

Am Samstag, 18.04.2026, zwischen 12:10 und 17:55 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen über die dortige Terrassentür.

Im Anschluss durchsuchten der oder die unbekannten Täter die Räumlichkeiten des Wohnanwesens. Hierbei entwendeten sie Wertgegenstände in Höhe eines sechsstelligen Betrages. Anschließend entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Beetzstraße, Röntgenstraße und Mühlbauerstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

567. Bilanz zum Versammlungsgeschehen in der Münchner Innenstadt vom Samstag, 18.04.2026

Für Samstag, 18.04.2026, waren in der Münchner Innenstadt mehrere Versammlungen angemeldet und wurden auch durchgeführt. Die Kundgebungen verliefen dabei überwiegend friedlich, nur vereinzelt kam es zu Sicherheitsstörungen.

Gegen 11:00 Uhr begann am Odeonsplatz die Versammlung „Pro Choice“, die als Gegenversammlung zu der für einen späteren Zeitpunkt am Königsplatz angekündigten Versammlung „6. Marsch fürs Leben“ angemeldet war.

Nachdem sich diese fortbewegende Versammlung gegen 12:15 Uhr schließlich in Bewegung gesetzt hatte, kam es im weiteren Verlauf wiederholt zu Störungen seitens der Versammlungsteilnehmer. U.a. missachteten Teilnehmer polizeiliche Absperrungen und blockierten die Fahrbahn. Um die Störungen zu unterbinden, wurde durch die Polizeikräfte unmittelbarer Zwang in Form von Schieben und Drücken angewandt. An der Versammlung „Pro Choice“ nahmen in der Spitze etwa 4.000 Personen teil.

Der Aufzug der Versammlung „6. Marsch fürs Leben“ am Königsplatz begann gegen 14:15 Uhr. Im Verlauf der Aufzugsstrecke versuchten mehrere Personen von außen teilweise wiederholt auf die Fahrbahn zu gelangen, augenscheinlich um den Aufzug zu blockieren. Hierbei kam es zu einer Störung durch Sitzblockade auf der Fahrbahn. Der Aufzug wurde aufgeteilt und teilweise umgeleitet. Auch hier wurde durch die Einsatzkräfte unmittelbarer Zwang angewandt. An der Versammlung, die bis auf die Störungen von außen soweit friedlich verlief, nahmen in der Spitze etwa 4.500 Personen teil.

Insgesamt wurden bei dem gesamten Versammlungsgeschehen Verstöße wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Erregung öffentlichen Ärgernisses festgestellt und angezeigt.

Die Münchner Polizei hat die Versammlungen mit mehr als 300 Einsatzkräften betreut.

Im Rahmen der sich fortbewegenden Versammlungen kam es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen in der Münchner Innenstadt.