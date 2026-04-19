ERDING.In den gestrigen frühen Abendstunden geriet eine Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Rotkreuzstraße in Erding in Brand. Das Feuer konnte von den um 17:45 Uhr alarmierten Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Erding umgehend gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zu Folge dürfte heißes Fett, welches beim abendlichen Grillen auf dem darüberliegenden Balkon auf die Erdgeschossterrasse heruntertropfte und dabei den Kunststoffbodenbelag entzündete, brandursächlich sein. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das dortige Mobiliar und die Hausfassade über. Die Erdgeschosswohnung ist derzeit unbewohnbar.