0581 - Polizei stellt verbotene Waffe sicher

Innenstadt - Am Samstag (18.04.2026), gegen 17.30 Uhr, zeigte eine 18-Jährige bei dem Sicherheitspersonal eine illegale Waffe vor.

Bei der Einlasskontrolle zum Plärrer gab die Frau gegen einen Pfandzettel ihr Pfefferspray ab. Bei der Begutachtung fiel dem Sicherheitspersonal auf, dass keine Kennzeichnung angebracht war. Deswegen verständigten diese die Polizei.

Ein nicht gekennzeichnetes Pfefferspray / Tierabwehrspray ist ein sog. verbotener Gegenstand. Außerdem stellte die Polizei bei der folgenden Kontrolle ein Taschenmesser fest. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun bei der Frau u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die 18-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.



0582 - Polizei stoppt E-Scooterfahrer ohne Versicherung

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Freitag (28.03.2026), gegen 18.00 Uhr, war ein 30-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Bürgermeister-Ulrich-Straße unterwegs.

Bei einer Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter des 30-Jährigen kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun bei dem Mann wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Der 30-Jährige besitzt die marokkanische Staatsangehörigkeit.



0583 - Polizei stoppt Mopedfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Innenstadt - Am Freitag (17.04.2026), gegen 00.15 Uhr, war ein 36-jähriger Mopedfahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol sowie ohne gültigen Führerschein in der Haunstetter Straße / Johann-Georg-Halske-Straße unterwegs.

Die Polizei kontrollierte den Fahrer sowie seinen Sozius. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Anhaltspunkte für einen Drogen- und Alkoholkonsum des Fahrers fest.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Außerdem gab der Mann an, unter Cannabis- und Medikamenteneinfluss zu stehen.

Bei weiterer Überprüfung wurde durch die Polizei außerdem festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Auch das Moped wurde unbefugt gebraucht.

Die Polizei ermittelt bei dem Fahrer u.a. wegen Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem unbefugten Gebrauch eines Mopeds.

Der 36-Jährige ist im besitz der deutschen Staatsangehörigkeit.



0584 - Polizei stellt Waffen sicher

Göggingen - Am Samstag (18.04.2026), gegen 10.15 Uhr, war ein 48-jähriger Autofahrer in der Bergiusstraße mit einer illegalen Waffe unterwegs.

Die Polizeistreife fanden bei der Kontrolle des Fahrers ein Nunchaku auf. Dabei handelt es sich um einen sog. verbotenen Gegenstand.

Außerdem stellte die Polizei bei der weiteren Kontrolle ein Messer fest. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun bei dem Mann Mann u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der 48-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.