PALLING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Samstagnachmittag, den 18. April 2026, kam es an einer Forststraße bei Unterhafing zu einem schweren Verkehrsunfall. Nachdem sich ein Traktor überschlagen hatte, erlag ein 67-Jähriger seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Trostberg führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am Samstagnachmittag (18. April 2026), gegen 15.10 Uhr, ereignete sich auf einer öffentlich zugänglichen Forststraße bei Unterhafing ein tragischer Verkehrsunfall.

Ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus dem Gemeindebereich Palling erlitt bei einem Überschlag mit seinem Traktor tödliche Verletzungen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 67-Jährige aus dem Landkreis Traunstein gegen Nachmittag eine Forststraße entlang eines Feldes und führte eine Probefahrt durch. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen für den Motorsport umgebauten sogenannten „Pulling-Traktor“ ohne Straßenzulassung.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über das hochmotorisierte Gefährt und das Fahrzeug überschlug sich in der Folge. Da der Traktor weder über einen Überrollschutz noch über Sicherheitssysteme für den Fahrer verfügte, wurde der 67-Jährige unter der Maschine eingeklemmt.

Der Verunglückte befand sich zum Unfallzeitpunkt auf einer Probefahrt. Als er nach etwa 30 Minuten nicht wie vereinbart in die Werkstatt zurückkehrte, machten sich Bekannte auf die Suche nach ihm. Sie entdeckten das Unfallfahrzeug; für den Fahrer kam zu diesem Zeitpunkt bereits jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden. Zur genauen Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Traunstein ein technisches und unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Der Traktor wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 5.000 € geschätzt.

Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Palling mit vier Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Traunreut mit 2 Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Tengling mit einem Fahrzeug, die Freiwillige Feuerwehr Freutsmoos mit einem Fahrzeug, ein Rettungswagen des bayerischen roten Kreuzes, der Rettungshubschrauber Christoph-14, sowie das Kriseninterventionsteam zur Betreuung der Angehörigen.