13-Jährige vermisst - Wer kann Hinweise geben?

BESSENBACH, OT OBERBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit dem Freitagabend wird eine 13-Jährige vermisst. Diese erschien nicht zum verabredeten Abholort nach einem Kinobesuch. Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor.

Die 13-jährige Lina Henrich ist in einer Jugendeinrichtung in Creglingen im Main-Tauber-Kreis wohnhaft. Für dieses Wochenende befindet sie sich zu Besuch bei ihrer Großmutter in Oberbessenbach. Am Freitagabend wurde die Vermisste durch ihre Großmutter im Stadtgebiet von Aschaffenburg bei einer Freundin abgesetzt. Mit dieser wollte sie ins Kino gehen. Als die Großmutter ihre Enkelin gegen 21:00 Uhr vor dem Kino abholen wollte, wartete sie vergeblich auf sie. Ihr Mobiltelefon ist seitdem ausgeschaltet.

Eine Absuche der bekannten Anlaufadressen verlief negativ. Durch eine Freundin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Vermisste sich in Würzburg aufhalten soll.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

154 cm

normale Statur

schulterlange braune Haare, braune Augen

Sie sei mit einer weiten grauen Jogginghose, weißem Top, roter Trainingsjacke und roten Sneaker bekleidet. Zusätzlich führte sie eine cremefarbene Steppjacke mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.