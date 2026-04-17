MAUERSTETTEN. Am Freitagmittag kam es auf der B12 – Fahrtrichtung Kaufbeuren Höhe Mooshütte - zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 85-jährige deutsche Fahrzeuglenkerin hielt zunächst rechts in einer Nothaltebucht an. Als sie ihre Fahrt fortsetzen wollte und in den fließenden einfuhr übersah sie einen herannahenden Pkw von hinten, welcher ebenfalls auf der B12 in Richtung Kaufbeuren unterwegs war. Beim der Kollision wurde eine Person leicht verletzt. Diese wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird etwa 22000,- Euro geschätzt. Die B12 war während der Unfallaufnahme und Bergung in beide Richtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt. (PI Kaufbeuren)

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