560. Verkehrsunfall zwischen Krankenfahrstuhl und Fahrrad; eine Person verstorben – Trudering

Bereits am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 14:20 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Krankenfahrstuhl auf dem Radweg der Wasserburger Landstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll dem 59-Jährigen eine bislang unbekannte männliche Person mit einem Rennrad auf Höhe der Hausnummer 81 entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 59-Jährige ausweichen. Hierbei kippte er mit seinem Krankenfahrstuhl um, stürzte zu Boden und der Krankenfahrstuhl kam auf ihm zum Liegen.

Auf die Situation aufmerksam gewordene Passanten der nahegelegenen Bushaltestelle „Friedenspromenade“ eilten dem 59-Jährigen sofort zu Hilfe.

Der bislang unbekannte Rennradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 59-Jährige verständigte nach dem Unfall seine Lebensgefährtin, welche sich im Anschluss um ihn kümmerte. Es erfolgte keine Verständigung der Polizei und des Rettungsdienstes, weshalb es zu keiner polizeilichen Unfallaufnahme kam.

Aufgrund anhaltender Schmerzen begab sich der 59-Jährige am Folgetag selbständig in ein Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung. Dabei wurden mittelschwere Verletzungen festgestellt, welche keine stationäre Aufnahme erforderten.

Am Donnerstag, 16.04.2026, verschlechterte sich plötzlich der Gesundheitszustand des 59-Jährigen, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort verstarb er noch am selben Tag. Inwiefern die aus dem Unfall erlittenen Verletzungen todesursächlich waren, ist Bestandteil der mittlerweile durch die Münchner Verkehrspolizei aufgenommenen polizeilichen Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere Passanten, die sich zu dieser Zeit an der Bushaltestelle „Friedenspromenade“ aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.