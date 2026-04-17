0574 – Die Polizei ermittelt nach Trickbetrug

Universitätsviertel – Am Donnerstag (16.04.2026), zwischen 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr erbeuteten bislang unbekannte Täter mittels einer Betrugsmasche mehrere tausend Euro in der Bleriotstraße.

Gegen 08:30 Uhr erhielt eine 90-jährige Frau einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als ihre Schwiegertochter ausgab. Die Anruferin behauptete, sie habe einen schweren Unfall gehabt und benötige dringend Geld für eine Operation.

Die 90-Jährige übergab daraufhin einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich an zwei unbekannte Männer vor ihrer Wohnungstür.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die 90-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0575 – Die Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – Am Freitag (17.04.2026) war ein 25-Jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol auf dem Rathausplatz unterwegs.

Gegen 03:00 Uhr kontrollierte eine Streife den 25-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 25-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0576 – Die Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Hochfeld – Am Donnerstag (16.04.2026) beschädigte ein bislang Unbekannter die Bahnunterführung in der Schertlinstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Gegen 17:30 Uhr beschädigte der Unbekannte mit einer türkischen Sattelzugmaschine die Decke der Bahnunterführung. Der Sachschaden an der Unterführung wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0577 – Die Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Kriegshaber – Am Donnerstag (16.04.2026) ereignete sich auf dem Kobelweg / Ulmer Straße ein Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 17:00 Uhr wollte ein 18-jähriger Autofahrer von der Ulmer Straße nach links in den Kobelweg abbiegen. Ein 45-jähriger Autofahrer kam geradeaus auf der Ulmer Straße entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein Fahrzeugteil der 18-Jährigen traf eine wartende Fahrradfahrerin am Straßenrand. Der 18-Jährige und die Fahrradfahrerin wurden leicht verletzt. Die Mitfahrerin und die Kinder des 45-jährigen Autofahrers wurden zudem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen den 18-jährigen Fahrer.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 45-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Die Fahrradfahrerin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.