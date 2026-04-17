KEMPTEN/KAUFBEUREN/A7/B12. Am 17.04.2026 stellte eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Pfronten gegen 10:35 Uhr einen grauen SUV auf der A7 fest. Das Fahrzeug fuhr von Füssen in Fahrtrichtung Kempten und überholte mehrfach rechts. Vor dem Autobahnkreuz Kempten signalisierten die Einsatzkräfte dem Fahrzeug mit dem Anhaltesignalgeber, dass es anhalten soll. Der Fahrer missachtete das Anhaltesignal und wechselte von der A7 auf die B12 in Fahrtrichtung Kaufbeuren.

Auf der B12 überholte der Fahrzeugführer mehrfach trotz Gegenverkehr. Dadurch mussten entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Auf der B12 wurden dabei Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h bei erlaubten 100 km/h festgestellt.

Mehrere Streifen wurden zusammengezogen, um den Fahrer zum Anhalten zu bringen. Im Bereich der Anschlussstelle Kaufbeuren konnte das Fahrzeug schließlich im Stau gestoppt werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 41 Jahre alten deutschen Staatsbürger. Warum der 41-Jährige vor der Polizei geflüchtet ist, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt und es kam zu keinen Sachschäden.

An dem Einsatz waren mehrere Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Kempten und der Grenzpolizeiinspektion Pfronten sowie der Polizeiinspektionen Marktoberdorf, Buchloe und Kaufbeuren beteiligt. Ebenfalls unterstützte ein Polizeihubschrauber und Kräfte aus dem benachbarten Oberbayern die Fahndung.

Die polizeilichen Ermittlungen werden von der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt. Es wird unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Kempten ordnete eine Beschlagnahme des Fahrzeugs und des Führerscheins an.

Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten bittet dringend um Hinweise von Personen, die durch das Fahrverhalten des grauen SUV auf der A7 oder auf der B12 gefährdet wurden oder die infolge des Fahrverhaltens stark bremsen oder ausweichen mussten. Besonders gesucht werden Zeugen und Geschädigte die folgendes betreffen:

Personen die auf der A7 rechts überholt wurden

Personen die auf der B12 abbremsen oder ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern

Zeugen die das Fahrzeug oder das Fahrverhalten beobachtet haben

Sachdienliche Hinweise und Meldungen von Betroffenen bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909‑2050. (VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).