551. Fußgängerin stürzt mit E-Scooter; eine Person schwer verletzt – Schwabing-West

Am Donnerstag, 16.04.2026, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 24-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter den rechten Radweg der Lothstraße in Richtung Dachauer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 29 beabsichtigte die 24-Jährige, die Fahrbahn über einen Fußgängerüberweg zu überqueren.

Hierzu stieg sie ordnungsgemäß ab und schob den E-Scooter als Fußgängerin über die Fahrbahn. Dabei betätigte sie versehentlich den Gasgriff, woraufhin der E-Scooter ungewollt beschleunigte.

Die 24-Jährige stürzte zu Boden und mit ihrem Kopf gegen einen Bordstein. Die 24-Jährige wurde schwer verletzt und unter notärztlicher Begleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der E-Scooter wurde augenscheinlich nicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

552. Radfahrer stürzt ohne Fremdbeteiligung; eine Person schwer verletzt – Au

Am Donnerstag, 16.04.2026, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec auf der Ohlmüllerstraße in Richtung Nockherberg. Auf Höhe der Hausnummer 44 beabsichtigte er, von der Fahrbahn auf den Radweg zu wechseln.

Hierzu nutzte er eine Stelle mit erhöhtem Bordstein. Beim Auffahren auf den Radweg kam er zu Sturz, wobei er mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Mit einem hinzugezogenen Rettungsdienst wurde er schwer verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden, entsprechende Helme zu tragen.

553. Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Laim

Am Donnerstag, 16.04.2026, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem Skoda Pkw die Friedenheimer Straße von der Agnes-Bernauer-Straße kommend in Richtung Zschokkestraße.

Zeitgleich befuhr ein 58-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Kleintransporter die Friedenheimer Straße in entgegengesetzter Richtung.

Auf Höhe der Hausnummer 62 fuhren beide Fahrzeuge an einer dort befindlichen Engstelle aneinander vorbei. Dabei entwickelte sich ein kurzes Streitgespräch. Anschließend wendete der 34-Jährige seinen Pkw und ging zum stehenden Pkw des 58-Jährigen. Unvermittelt schlug er dem 58-Jährigen ins Gesicht, wobei dieser dadurch leicht verletzt wurde.

Der 34-Jährige ging daraufhin zu seinem Pkw zurück, wendete erneut und wollte die Friedenheimer Straße in Richtung Zschokkestraße weiterfahren. Hierbei touchierte er einen Toyota Pkw eines 48-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München, welcher direkt hinter dem Kleintransporter des 58-Jährigen wartete. Kurz darauf touchierte der 34-Jährige noch einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Pkw.

Zwischenzeitlich wurde der Polizeinotruf 110 verständigt. Als eine Streife der Münchner Polizei in der Friedenheimer Straße vor Ort war, fuhr der 34-Jährige frontal gegen den Dienst-Pkw, in dem sich noch beide Polizeibeamten befanden.

Daraufhin wurde er von den Polizeibeamten aus dem Fahrzeug geholt und gesichert. Hierbei leistete der 34-Jährige erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Zudem beleidigte er beide Polizeibeamte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten sowohl deutlicher Alkoholgeruch als auch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Bei einer anschließend angeordneten Blutentnahme leistete der 34-Jährige erneut Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Pkw abgeschleppt.

Der 34-Jährige wurde wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung, des Widerstandes, Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

554. Raub unter Jugendlichen – Neuperlach

Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 18:45 Uhr, begab sich ein 16-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit der U-Bahn zur Haltestelle „Quiddestraße“. Dort stieg er aus. Danach wurde er von drei bislang unbekannten Tätern zunächst verfolgt und im Nahbereich des Bahnhofes in einem Hinterhof schließlich eingeholt.

Dort wurde er nach Wertgegenständen befragt. Plötzlich griff einer der Unbekannten ihm an den Hals und schlug gegen seinen Oberkörper. Ein zweiter Unbekannter schlug den 16-Jährigen ebenfalls.

Aus der Hosentasche des 16-Jährigen wurde durch die Täter schließlich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entnommen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung ergab keine neuen Hinweise auf die Täter.

Durch die Schläge wurde der 16-Jährige leicht verletzt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 16-17 Jahre, 175-180 cm, normale Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild; Bekleidung: schwarze Jacke, blaue Jeanshose, schwarze Kappe, schwarze Sneaker

Täter 2:

Männlich, ca. 16-17 Jahre, 175-180 cm, dünne Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare mit Seitenscheitel; Bekleidung: schwarze Jacke (Marke: Parajumpers), dunkle Hose, schwarze Sneaker

Täter 3:

Männlich, ca. 16-17 Jahre, ca. 175 cm, normale Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze, dunkle Haare; Bekleidung: blaue Jeans, schwarze Sneaker



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Quiddestraße, U-Bahnhof Quiddestraße, Karl-Marx-Ring, Albert-Schweitzer-Straße, Plettstraße (Neuperlach)

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

555. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 16.04.2026, gegen 20:30 Uhr, befand sich ein 28-Jähriger (staatenlos mit Wohnsitz in Nürnberg) auf einem Bahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes. Er sprach dort mehrfach bislang unbekannte Frauen an.

Im weiteren Verlauf belästigte er eine dieser Frauen sexuell. Dabei kam es auch zu einem körperlichen Kontakt. Ein aufmerksamer Passant hat in die Situation eingegriffen und konnte die Tat unterbinden.

Der 28-Jährige sprach danach eine 21-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München an. Er küsste sie unvermittelt auf ihre Stirn. Sie äußerte vehement ihren entgegenstehenden Willen, worauf er von ihr abließ und weiterlief. Er traf danach auf eine weitere unbekannte Frau und wiederholte sein Vorgehen.

Hier schritt die 21-Jährige ein und konnte weitere Tathandlungen verhindern. Der Zeuge, welcher bei der ersten Tathandlung bereits eingriff, verständigte zusätzlich den Notruf.

Eine eintreffende Streifenbesatzung konnte den 28-Jährigen vor Ort vorläufig festnehmen. Er wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt und wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter zur Entscheidung über die Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 15 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Hauptbahnhofes Gleis 24 (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, insbesondere weitere betroffene Frauen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

556. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Trudering

Am Freitag, 17.04.2026, gegen 01:00 Uhr, befanden sich ein 24-jähriger Deutscher und ein 31-jähriger Deutscher (beide mit Wohnsitz in München) im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Trudering. Im Verlauf des Aufenthaltes berührte der 31-Jährige den 24-Jährigen unsittlich.

Der 24-Jährige fühlte sich dadurch sexuell belästigt und rangelte den 31-Jährigen gewaltsam zu Boden. Im Rahmen des Handgemenges wurde zudem ein 37-jähriger Zeuge mit österreichischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, welcher ins Handgemenge eingriff, durch den 24-Jährigen leicht verletzt. Auch der 31-Jährige wurde im Handgemenge durch den 24-Jährigen leicht verletzt.

Der 31-Jährige wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Der 24-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt und ebenfalls nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15.

557. Fahrgast stürzt und wird durch Linienbus überrollt – Fürstenried-West

Am Donnerstag, 16.04.2026, gegen 20:40 Uhr, verließ ein 69-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit seinem Rollator an einer Bushaltestelle einen Linienbus.

Nach dem Aussteigen verlor er das Gleichgewicht, prallte gegen den anfahrenden Bus und stürzte auf die Straße. In der Folge wurde der 69-Jährige durch den Linienbus überrollt. Nach dem Unfall hielt der Linienbus an und der Notruf wurde verständigt.

Der 69-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

558. Staatsschutzrelevantes Delikt – Haidhausen

Im Zeitraum von Mittwoch, 15.04.2026, bis Donnerstag, 16.04.2026, 08:00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben eines Gewerkschaftsbüros in Haidhausen. Im Anschluss wurde durch die zerstörte Fensterscheibe eine übelriechende Substanz in das Innere verbracht.

Am Donnerstagmorgen bemerkten Mitarbeiter die Sachbeschädigung und informierten den Polizeinotruf 110. Die ebenfalls informierte Feuerwehr konnte eine Gesundheitsgefährdung durch die Flüssigkeit ausschließen.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Orleanstraße, Balanstraße und Auerfeldstraße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

559. Mehrere Personen werden während eines Fußballspiels verletzt – Freimann

Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 22:45 Uhr, wurden während des Fußballspiels der UEFA Champions League im Stadion am Kurt-Landauer-Weg mehrere Personen verletzt.

Während des Spiels gelangten mehrere Zuschauer durch Übersteigen der Zäune aus dem Tribünenbereich in den Innenraum der Arena hinter die dort befindlichen LED-Werbebanden, wo sich zu diesem Zeitpunkt unter anderem Journalisten und Fotografen befanden.

Bei diesem Vorfall wurden mehrere Personen durch die im Innenraum befindlichen Zuschauer verletzt.

Derzeit sind der Münchner Kriminalpolizei mindestens vier Geschädigte bekannt. Dabei handelt es sich um einen 55-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Hanau (Hessen), einen 48-Jährigen mit australischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, eine 49-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Starnberg und um eine 62-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Dies wurde der Polizei erst im Nachgang bekannt, woraufhin das Kommissariat 23 jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere weitere Geschädigte, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.