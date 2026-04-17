EBRACH, LKR. BAMBERG. Unbekannten gelang es in ein Wohnhaus in Ebrach zu kommen und dort Bargeld aus einem Tresor zu entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Seniorin aus Ebrach meldete einen Diebstahl von Bargeld aus ihrem Tresor. Unbekannte hatten daraus einen niedrigen fünfstelligen Betrag Bargeld entwendet. Der Diebstahl ereignete sich mutmaßlich bereits am Sonntag, 12. April 2026, im Zeitraum von 12 bis 14 Uhr.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Bamberger Straße im Bereich der östlichen Ortsgrenze gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.