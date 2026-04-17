München – Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Polizeien der Länder starten die sog. dritte Welle der Dunkelfeldstudie „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“ (SKiD). Ziel der regelmäßig durchgeführten Befragung ist es, ein umfassendes Bild über das Sicherheitsgefühl, Kriminalitätserfahrungen und das Anzeigeverhalten der Bevölkerung zu gewinnen.

Auch in Bayern werden rund 35.000 zufällig ausgewählte Personen ab 16 Jahren an der Erhebung teilnehmen, die zunächst ein Ankündigungsschreiben erhalten. Anschließend erhalten die Teilnehmenden eine postalische Einladung mit einem Papierfragebogen. Die Befragung kann aber auch online in fünf Sprachen (Deutsch, Türkisch, Russisch, Arabisch und Englisch) digital durchgeführt werden. Die Teilnahme ist freiwillig, anonym und kostenfrei.

Die Befragung erfasst unter anderem persönliche Erfahrungen mit Kriminalität, Anzeigeverhalten, Sicherheitsgefühl, Bewertungen der Polizei sowie soziodemografische Merkmale. Ziel ist es, belastbare Daten zu gewinnen, die als Grundlage für wirksame Präventionsmaßnahmen und eine zielgerichtete Sicherheitsarbeit dienen.

Mit der dritten Welle soll die Sicherheits- und Kriminalitätslage in Bayern noch genauer analysiert werden. Je mehr Menschen teilnehmen, desto repräsentativer sind die Ergebnisse. Die ersten Ankündigungsschreiben wurden bereits Mitte April verschickt.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Erfahrungen und Einschätzungen einzubringen – Ihre Teilnahme trägt dazu bei, Bayern sicherer zu machen.

Alle Infos finden Sie unter https://www.bka.de/SKiD sowie auf dem Instagram-Beitrag des BLKAs: https://www.instagram.com/bayerischeslandeskriminalamt/p/DXEtXP_DZOc/