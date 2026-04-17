EGGENFELDEN. Mitte März sowie Anfang April 2026 stellte ein bis dato Unbekannter im Stadtgebiet Eggenfelden insgesamt zwei Holzkonstruktionen mit verbotenen nationalsozialistischen Zeichen auf. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Nach Bekanntwerden der beiden Vorfälle führte die Kriminalpolizeiinspektion Passau in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen durch. Diese Ermittlungen führten zu einem 33-jährigen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit.

Aufgrund eines seitens der Staatsanwaltschaft Landshut erwirkten Beschlusses des Amtsgerichts Landshuts durchsuchten die Kräfte der Kriminalpolizei Passau am Donnerstag (16.04.2026) die Wohnung des Tatverdächtigen im Landkreis Passau. Dabei konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden, die nun ausgewertet werden.

Unabhängig von diesem Tatvorwurf lag gegen den 33-Jährigen ein Haftbefehl vor, der anlässlich der durchführten Durchsuchung vollzogen wurde. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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Veröffentlicht: 17.04.2026, 08.25 Uhr