WÜRZBURG / GROMBÜHL. Seit Donnerstagabend wird eine 14-Jährige aus einer psychiatrischen Einrichtung für Kinder und Jugendliche vermisst. Die Würzburger Polizei sucht zur Stunde nach dem Mädchen und hofft auf Hinweise.

Die 14-jährige Emily Bauer wurde letztmals am Donnerstag gegen 20:00 Uhr in der Klinik am Margarete-Höppel-Platz gesehen. Es kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage oder psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Würzburger Polizei sucht aktuell nach ihr und bittet hierbei nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Überprüfung der bekannten Anlaufadressen verlief bislang negativ.

Sie wird wie folgt beschrieben:

145 cm groß

Blonde lange Haare

Trägt schwarze Jacke

Hinweise werden unter 0931/457/2230 entgegengenommen.