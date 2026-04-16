ROSSHAUPTEN. Am Donnerstagnachmittag, den 16.04.2026, gegen 15:32 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der Kreisstraße OAL 1 zwischen Roßhaupten und Seeg. Ein 59-jähriger deutscher Pkw-Lenker kam aus bislang nicht geklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dort befindlichen Baum. Das Fahrzeug fing sofort Feuer. Aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen verstarb der 59-Jährige noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Der Pkw des Verunfallten brannte vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,- Euro. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden vollständig durch die eingesetzte Feuerwehr Roßhaupten gesperrt. Die Polizeiinspektion Füssen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (PI Füssen)

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